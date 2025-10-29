الذهب والدولار يرتفعان بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة اليوم

ارتفع سعر الذهب عالميا ومؤشر الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثانية على التوالي إلى 3.75% و4%.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن سعر الذهب عالميا ارتفع 0.7% إلى نحو 3955 دولار للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.66% إلى 99.28 نقطة.

ومؤشر الدولار يعمل على قياس أداء العملة الأمركية أمام سلة عملات رئيسية مكونة من 6 عملات هي الجنيه الإستراليني واليورو والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية والين الياباني.

يرى نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرف التجارية، أن خفض الفائدة الأمريكية سيؤدي مبدئيًا إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره بديلًا عن الودائع البنكية منخفضة العائد، لكن هذا الصعود سيكون قصير الأجل إذا تحقق الاستقرار التجاري.

وتوقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يؤدي خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة اليوم إلى إضعاف الدولار بعد تراجع العائد عليه.

ورجح تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 95 نقطة أو حتى 92 نقطة بعد خفض الفائدة.