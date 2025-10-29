إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:52 ص 29/10/2025

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

.أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

