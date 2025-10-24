إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:50 م 24/10/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة