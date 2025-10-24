انخفاض سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال أسبوع

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.