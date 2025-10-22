أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إقامة مؤتمر تحت اسم "الوداع والتنصيب" الذي يتضمن تسليم بنديكت أوراما رئاسة البنك لـ"جورج إلومبي" بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي الجمعة والسبت.

وسيشهد الحفل الضخم حضور قوي من مسؤولي البنوك الأفريقية والمؤسسات المالية المختلفة لتوديع "أوراما" بعد أن أنهى ولايته الثانية في رئاسة البنك على مدار 10 سنوات واستقبال الرئيس الجديد.

أهم المعلومات عن الرئيس الجديد

- الدكتور جورج إلومبي الكاميروني سيصبح رابع رئيس للبنك منذ نشأته في 1993.

- عمل إلومبي داخل أفريكسيم بنك منذ 1996 كمسؤول قانوني.

- تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحوكمة والخدمات القانونية والمؤسسية ثم رئيسا للبنك.

- خلال ما يقرب من ثلاثة عقود قضاها إلومبي في البنك، تولّى مناصب عدة منها:

مدير وأمين سر تنفيذي (2010–2015)، نائب مدير الشؤون القانونية وأمين سر تنفيذي (2008–2010)، ورئيس القسم القانوني (2003–2008)، ومسؤول قانوني أول (2001–2003).

- لعب إلومبي دورًا محوريًا في بناء الهيكل المؤسسي لمجموعة أفريكسيم بنك، بما في ذلك تأسيس عدد من الشركات التابعة التي عززت قدرة البنك على تنفيذ مهامه.

- ترأس لجنة الاستجابة للطوارئ خلال أزمة جائحة كوفيد-19، حيث قاد جهود البنك في تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لشراء وتوزيع اللقاحات في الدول الأفريقية والكاريبية.

- أشرف على إدارة تعبئة رأس المال وعلاقات المستثمرين، حيث بلغ إجمالي رأس المال العادي الذي جرى جمعه حتى أبريل 2025 نحو 3.6 مليار دولار.

- تعهد إلومبي العمل إلى جانب زملاء وقادة استثنائيين لصياغة رؤية هذه المؤسسة ومهامها ومسيرتها وتحويل البنك إلى مؤسسة بقيمة 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

- ماجستير في القانون (LL.M)من كلية لندن للاقتصاد بجامعة لندن.

- دكتوراه في التحكيم التجاري من نفس الجامعة.

- الإجازة في القانون (Maitrise-en-Droit) من جامعة ياوندي عام 1989.

وجاء تعيينه بعد عملية اختيار دقيقة بدأت في يناير 2025، شملت نشر إعلان عالمي في وسائل الإعلام الدولية وموقع البنك الإلكتروني، ثم خضع المرشحون النهائيون لمقابلات أجرتها شركة عالمية متخصصة في البحث عن الكفاءات القيادية، قبل أن يوصي مجلس الإدارة بتعيين الدكتور إلومبي للموافقة النهائية من الجمعية العامة للمساهمين.