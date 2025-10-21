رويترز تتوقع خفض مصر الفائدة 6% خلال 8 أشهر وتباطؤ التضخم

توقع محللون انخفاض ​​سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، بنسبة 6% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

ورجح المحللون في استطلاع رويترز، تراجع سعر الفائدة البالغ حاليًا 22%، إلى 16% بنهاية يونيو المقبل، و13% في العام الذي يليه، و11.25% في يونيو 2028.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% على 4 مرات بدأت في أبريل الماضي بنسبة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وآخر خفض للمركزي لسعر الفائدة في اجتماعه الماضي بنسبة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بفضل تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء سعر الجنيه.

تباطؤ التضخم

وتوقع محللون أن ينخفض متوسط التضخم، إلى 12.3% في 2025/2026، و10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس. للمرة الرابعة على التوالي.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع 2026 على أن يتراوح بين 3% و7% خلال الربع الرابع 2028.

تشير توقعات المركزي إلى تراجع معدل التضخم نحو الهدف المستدام وأن كان بشكل أقل من الشهور الماضية.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 10.5% و12.9%، في إطار سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الموازنة.