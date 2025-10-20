إعلان

انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتب : أمنية عاصم

10:32 ص 20/10/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش.


سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.


سعر الدينار البحرينى: 124.74 جنيه للشراء، و126.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.


سعر الدينار الأردنى: 66.53 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و67.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.


سعر الدينار الكويتى: 154.38 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 155.65 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه تعاملات اليوم

