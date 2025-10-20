تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة قرش ببداية تعاملات اليوم الاثنين 20-10-2025، بينما استقر في 8 بنوك، فيما ارتفع في بنك قناة السويس، بقيمة قرش، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش.