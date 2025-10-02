المركزي يتوقع تراجع التضخم بين 12% و13% بالربع الثالث من 2025

كتبت- منال المصري:

توقع البنك المركزي المصري، وفق تقديراته أن يواصل معدل التضخم تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، بحسب ما ذكره في بيان لجنة السياسة النقدية اليوم.

وعلى المدى المتوسط، توقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. وعليه،

للمرة الرابعة منذ 2025، قرار البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم خفض سعر الفائدة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

قال المركزي إن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وفق تقرير المركزي.

ومع ذلك، يرى المركزي أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

يستهدف المركزي المصري معدل تضخم عند نحو مستهدفه البالغ 7%± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.