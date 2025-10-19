انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنة بمستواها يوم الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



سعر الدينار البحرينى: 124.77 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و126.35 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.



سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.08 جنيه للبيع.



سعر الدينار الأردنى: 66.54 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و67.27 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.



سعر الدينار الكويتى: 154.41 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا و155.69 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.