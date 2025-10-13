ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و33 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.82 جنيهًا للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.87 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.