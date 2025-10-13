إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:43 ص 13/10/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و33 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.82 جنيهًا للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.87 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار لدولار مقابل الجنيه نك مصر لبنك الأهلي عر صرف اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من كتائب القسام بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء
السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام