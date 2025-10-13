ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و33 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.82 جنيهًا للشراء، و47.92 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.87 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.