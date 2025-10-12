إعلان

ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

03:44 م 12/10/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 31 و35 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.82 جنيهًا للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

