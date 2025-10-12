الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم

قلل سعر الجنيه من خسائره وعاود للارتفاع مجددا بنحو 59 قرشا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك، مقارنة بمستواه خلال نفس منتصف التعاملات تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الجنيه هبط بشكل مفاجئ بنحو 59 قرشا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم قبل أن يقلل خسائره بشكل بشكل سريع في نفس تعاملات اليوم.

أسعار الجنيه مقابل الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، ارتفع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، ارتفع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، ارتفع 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.76 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع ارتفع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، زاد 30 قرشًا للشراء والبيع.