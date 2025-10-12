بنك أبوظبي الأول مصر يوقع شراكة استراتيجية مع "نون للمدفوعات"



أعلن بنك أبوظبي الأول مصر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نون للمدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري للعمل مع شركة نون للمدفوعات كمقدم لخدمات الدفع (PSP).



وتهدف الشراكة إلى تطوير خدمات الدفع الرقمية وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للتجارة الإلكترونية، بما يعكس أهمية التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للدفع الرقمي، وفق بيان للبنك اليوم.



قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر إن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بتوفير خدمات دفع رقمية متطورة، وتمثل هذه الخطوة خطوة استراتيجية نحو تطوير حلول قوية للدفع الرقمي تدعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر.



وأضاف شميس فخري، رئيس الابتكار وقبول المدفوعات الالكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر أن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير حلول متكاملة وفعّالة تُمكّن عملائنا من الوصول إلى المنتجات والخدمات وإتمام مدفوعاتها بسهولة ويسر.

وقال موسم جاديا، المدير التنفيذي لـ"نون للمدفوعات إن الشركة تلتزم بتقديم تقنيات متطورة وحلول مرنة تمكّن التجار من الارتقاء بتجربة عملائهم وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر.

وقال مصطفى ماهر، المدير الإقليمي لشركة "نون للمدفوعات إن هذه الشراكة تعزز مستقبل المدفوعات الرقمية المبتكرة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو أمام الشركات والتجار المحليين.