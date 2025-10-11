تحسن تدفقات النقد الأجنبي.. لماذا رفعت "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر؟

كتبت- منال المصري:

رفعت وكالة ستاندر آند بورز العالمية تصنيف مصر الائتماني من "-B" إلى "B" مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية عند مستقرة.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن رفع تصنيف مصر جاء بدعم الإصلاحات الجارية، وتحسن النمو، والمؤشرات الخارجية؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تحسن موارد النقد

وأشارت الوكالة إلى أن تحول مصر إلى سعر صرف مرن أدى إلى ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية.

كما تحسن صافي التدفقات المالية، مما عزز الوضع الخارجي للاقتصاد.

وحققت الحكومة العامة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو 2025).



ويبقى التحدي الرئيسي للمالية العامة هو كيفية خفض فاتورة الفائدة المرتفعة، مع تمديد متوسط ​​آجال استحقاق الدين المحلي، وفق البيان.



النظرة المستقبلية

,توازن النظرة المستقبلية المستقرة بين رؤية ستاندر آند بورز لتحسن آفاق النمو في مصر وتحسن اتجاهات ميزان المدفوعات، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة الحكومية والديون، بما في ذلك الالتزامات التجارية الخارجية.