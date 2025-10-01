إعلان

فائض الأصول الأجنبية يتراجع إلى 17.89 مليار دولار بنهاية أغسطس

كتب : منال المصري

09:26 م 01/10/2025

الأصول الأجنبية

كتبت- منال المصري:


انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر، بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي، بنحو 3.2% على أساس شهري خلال أغسطس، إلى نحو 17.886 مليار دولار مُقابل نحو 18.484 مليار دولار في يوليو لأول مرة منذ 3 أشهر.


تم احتساب سعر صرف شهر يوليو عند 48.72 جنيه وفي أغسطس عند 48.66 جنيه لكل دولار.


ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.


تراجع الفائض لدى البنوك التجارية


تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 9.2% خلال أغسطس على أساس شهري إلى نحو 7.256 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار في يوليو.


أصول البنك المركزي
للمرة الثالثة على التوالي زاد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 1.3% خلال أغسطس على أساس شهري إلى نحو 10.63 مليار دولار، مقابل نحو 10.5 مليار دولار في يوليو.

الأصول الأجنبية بنوك مصر البنك المركزي

