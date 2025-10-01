كتبت- منال المصري:



ارتفع معدل السيولة المحلية "M2" في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنحو 15% إلى نحو 13.39 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025 من نحو 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024, بحسب بيانات البنك المركزي المصري



ويعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماع خلال 2025 غدا الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن خفضها 2% في اجتماعه الأخير للمرة الثالثة منذ 2025.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل السيولة 1.5% مقارنة بيوليو الماضي.



يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.



يستهدف البنك المركزي معدل تضخم بمتوسط 7% بزيادة أول 2% بنهاية الرابع الرابع من 2026.

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر على اساس سنوي تباطأ للمرة الثالثة إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.