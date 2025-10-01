قبل اجتماع المركزي.. إقبال كبير من العملاء على شراء شهادات الادخار

تشهد فروع البنوك إقبالًا كبيرًا من العملاء على شراء شهادات الادخار ذات العائد الثابت قبل اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفق ما قاله بعض مديرو الفروع لـ "مصراوي".

ويعقد البنك المركزي سادس اجتماع له خلال 2025 غدًا الخميس، بعد أن خفضها بنسبة 5.25% على 3 مرات، آخرها 2% في اجتماعه الأخير، إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

تعد شهادات الادخار الأكثر إقبالًا من العملاء بين الأوعية الأخرى، نظرًا لعائدها المرتفع، وعدم وجود مخاطر على الاستثمار فيها.

وأوضح مدير فرع في أحد البنوك الحكومية أن العملاء يُقبلون حاليًا على الفروع لشراء الشهادات ذات العائد الثابت مرتفعة العائد، تحسبًا لخفض المركزي للفائدة في اجتماعه غدًا، وتراجع سعر العائد على الشهادات.

وأوضح أن زيادة طلبات الشراء على الشهادات أدّى إلى استمرار ساعات عمل مسؤولي العملاء حتى الساعة 7 و8 مساءً، حتى تنفيذ آخر طلب للعميل.

ويطرح البنك الأهلي ومصر أعلى شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بسعر عائد مرتفع يسجل 17%، يُصرف شهريًا.

لا يزال البنكان الحكوميان يتصدران قائمة البنوك في طرح شهادات بأسعار الفائدة مرتفعة، رغم خفضهما سعر الفائدة مرتين بنسبة 3.5% بعد قرارات المركزي.