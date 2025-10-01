101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو



قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الأرصدة التمويلية تخطت 101 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025.



وأوضحت في بيان للاتحاد اليوم، أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل؛ تمكنت من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.



كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 15% لتحقق 22.9 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي مقارنةً بـ 19.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2024.



بينما زادت أرصدة تمويل الشركات بواقع 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، وسجلت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، بحسب أبو السعد.

وأشارت إلى نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة بصورة واضحة خلال فترة المقارنة بنحو 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 لخدمة 14.5 ألف عميل بنمو 81% عن يونيو 2024.



وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة – حتى 266 ألف جم – نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل في نهاية يونيو 2025 ، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة الممنوحة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.



وتوقعت أبو السعد، أن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.





