كتب- أحمد الخطيب:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، وذلك في البنوك العاملة بالسوق المصري.

وتضمنت البيانات سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب عدد من العملات الأجنبية الأخرى، وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم:

سعر الدولار الأمريكي: 47.8 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 56.16 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: 64.23 جنيه للشراء، و64.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 12.74 جنيه للشراء، و 12.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 156.43 جنيه للشراء، و156.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 126.74 جنيه للشراء، و127.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني: 124.16 جنيه للشراء، و124.52 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 13.1 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 67.33 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع.