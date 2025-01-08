تعرف على سعر الجنيه الإسترليني في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تباين سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الجنيه الإسترليني في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: سجل 63.11 جنيه للشراء، و 63.31 جنيه للبيع.
بنك مصر: سجل 63.01 جنيه للشراء، و 63.33 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: سجل 62.96 جنيه للشراء ، و 63.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: سجل 63.09 جنيه للشراء، و 63.30 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: سجل 62.97 جنيه للشراء، و 63.31 جنيه للبيع.
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