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تعرف على سعر الجنيه الإسترليني في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

11:30 ص الأربعاء 08 يناير 2025

سعر الجنيه الإسترليني

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كتبت- دينا كرم:

تباين سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الجنيه الإسترليني في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: سجل 63.11 جنيه للشراء، و 63.31 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل 63.01 جنيه للشراء، و 63.33 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل 62.96 جنيه للشراء ، و 63.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل 63.09 جنيه للشراء، و 63.30 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل 62.97 جنيه للشراء، و 63.31 جنيه للبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

سعر الجنيه الإسترليني البنك الأهلي بنك مصر
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