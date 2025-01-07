57 مليار دولار.. ودائع العملات الأجنبية عند أعلى مستوى في البنوك فما التفاصيل؟

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي رصيد ودائع العملات الأجنبية بكافة بنوك مصر (غير شاملة البنك المركزي) عند أعلى مستوى قياسي بعد أن سجلت 57 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 بدعم قوي من نمو ودائع الأفراد.

وبحسب بيانات صادرة للبنك المركزي، ارتفع رصيد الودائع بالعملة الأجنبية ببنوك مصر خلال أول 11 شهرا من العام الجاري 12.9% مقارنة برصيد بنحو 50.464 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 أي بزيادة بنحو 6.536 مليار دولار في 11 شهرا.

وتضم الودائع بالعملات الأجنبية ببنوك مصر ودائع جارية (من يوم إلى سنة) وغير جارية (طويلة الأجل) للعملاء من قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد.

عزز توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في زيادة احتفاظ العملاء بالودائع من النقد الأجنبي بالبنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

قفزة بودائع الأفراد

زادت ودائع الأفراد المعروفة بالقطاع العائلي للودائع "الجارية وغير الجارية" معا بنحو 13.5% إلى 34.362 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 30.26 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة بنحو 4.1 مليار دولار في 11 شهرا.

نمو ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية استحوذ على 63% من إجمالي الزيادة المحققة خلال 11 شهرا باعتباره صاحب الحصة الأكبر من الودائع.

ودائع قطاع الأعمال العام

ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام من العملات الأجنبية (جارية وغير جارية) 1.5% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.569 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة بنحو 469 مليون دولار.

ودائع قطاع الأعمال الخاص

ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص من العملات الأجنبية (جارية وغير جارية) 11% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي لتصل إلى نحو 19.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 17.16 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة بنحو 1.94 مليار دولار.

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