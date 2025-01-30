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3 بنوك ترفع سعر شراء الريال السعودي خلال تعاملات الخميس

10:19 ص الخميس 30 يناير 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي للشراء في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.33 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و13.4 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.35 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

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