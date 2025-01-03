انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.55 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

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