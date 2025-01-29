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المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير في أول قرار بعد دخول ترامب البيت الأبيض

09:42 م الأربعاء 29 يناير 2025

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

قرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- الإبقاء على سعر الفائدة دون على الدولار في أول اجتماع له خلال 2025 اليوم الأربعاء.

وظلت سعر الفائدة بعد قرار اليوم عند 4.5% و4.75% على الدولار، وفق بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنشورة على موقع الفيدرالي اليوم.

ويأتي قرار اليوم رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سعر الفائدة فورا، قائلا "أعرف سعر الفائدة أكثر من القائمين في الفيدرالي".

ويرى ترامب أن خفض سعر الفائدة يساهم بشكل أكبر في تخفيف تكلفة الإقراض على الشركات وبالتالي تراجع معدل التضخم أي زيادة الأسعار.

ومن ناحية أخرى تثير قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول منها كندا والمكسيك ودول أوربية أخرى مخاوف عودة التضخم للارتفاع وهو ما يدفع الفيدرالي للتمهل قبل قرار الخفض.

خلال آخر اجتماعين للفيدرالي عكس اتجاهه وخفض سعر الفائدة 0.75% بعد تراجع معدل التضخم قرب المعدل المستهدف 2%.

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