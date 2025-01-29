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سعر الدولار يرتفع في 5 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:39 م الأربعاء 29 يناير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، بينما تراجع في 4 بنوك، فيما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.18 جنيه للشراء، و 50.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.18 جنيه للشراء، و 50.28 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.19 جنيه للشراء، و 50.29 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.2 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و50.29 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.

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