بعد دعودة ترامب لخفض الفائدة.. المركزي الأمريكي يجتمع الثلاثاء المقبل

كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لحسم سعر الفائدة في أول اجتماع له بعد دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيض الأبيض.

واجتماع الفيدرالي يأتي بعد دعوة ترامب خلال كلمته في منتدى "دافوس" الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة وبالمثل باقي الدول "قائلا أعرف أسعار الفائدة أكثر من القائمين بالفيدرالي الأمريكي".

ودعودة ترامب بخفض الفائدة تأتي بعد أن طلب من السعودية وأوبك بلس بخفض أسعار النفط الذي يعد عامل أساسي في تغذية التضخم بأمريكا والعالم أجمع وبالتالي خفض الفائدة على الدولار يساعد أكثر في تراجع التضخم، وفق وجهة نظره.

كان الفيدرالي الأمريكي عكس اتجاهه المتشدد من رفع الفائدة إلى خفضها بنسبة 0.75% على مرتين في آخر اجتماعين بالعام الماضي لتتراجع إلى 4.5% و4.75%، بعد اتجاه التضخم إلى التراجع نحو المستهدف قرب 2%.

وبعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية خفضت بنوك استثمار توقعاتها بوتيرة خفض المركزي الأمريكي للفائدة خلال 2025 بفعل تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا 25% ودراسة فرض رسوم على واردات الصين لأمريكا.

والمخاوف من الرسوم الجمركية تأتي في الأساس لتحمل ثمنها المواطن الأمريكي والتي ستدخل في تحديد سعر المنتج النهائي، وهو ما سيكون عاملا في ارتفاع الاسعار وبالتالي زيادة التضخم.



وقبل يومين لمح ترامب إلى عدم الاتجاه لفرض رسوم جمركية على الصين بعد أن قال أنه لا يفضل فرض رسوم جمركية على واردات الصين ويعني ذلك تراجع المخاطر المتوقعة لزيادة الضعوط التضخمية.