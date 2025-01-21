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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء يتراجع في 5 بنوك

11:08 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

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