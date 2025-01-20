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انخفاض الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الاثنين

10:24 ص الإثنين 20 يناير 2025

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.13 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و 163.35 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.68 جنيه للشراء، و 13.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.04 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و 133.69 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء ، و 13.82 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.42 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش ، و 71.09 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي اضغط هنا

الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي أسعار العملات العربية
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