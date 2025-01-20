تراجع في 4 بنوك..سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.31 جنيه للشراء، و 50.41 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.31 جنيه للشراء و 50.41 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.3 جنيه للشراء ، و 50.4 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.3 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: