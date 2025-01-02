8 بنوك تتيح بدائل لجذب حصيلة استحقاقات شهادة الـ27% مع توقعات عدم تجديدها

كتبت- منال المصري:

تتنافس 8 بنوك كبرى على جذب جزءا من الحصيلة الضخمة المستحقة من استحقاقات شهادة الادخار أجل عام بسعري عائد مرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% السنوي ببنكي الأهلي ومصر وسط زيادة الاحتمالات بعدم تجديدها مرة أخرى.

كانت الشهادة 27% جذبت ودائع ضخمة من عملاء البنوك لصالح البنكي الأهلي ومصر تحت ضغط عدم قدرة البنوك على مسايرة البنكين الحكوميين في طرح شهادة بنفس سعر الفائدة المرتفع.

ويستحق أول أجل في الشهادة ذات أجل عام مرتفعة العائد 23.5% و27% في حسابات العملاء في بنكي الأهلي ومصر يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى انتهاء آخر استحقاق في الشهادة للعملاء التي تقدر بمئات المليارات.

ولا يزال البنكان يطرحان الشهادة مرتفعة العائد 27% في الفروع ولم يعلن البدائل المتاحة أمام العملاء مع استحقاق مدخراتهم في الشهادة مرتفعة العائد التي لا تسمح بإعادة تجديدها بنفس الشهادة بل يتم إيداع الحصيلة المستحقة من الشهادة في حسابات العملاء.

وسيكون لكل عميل بالشهادة مرتفعة العائد الحرية في اختيار إعادة السيولة المستحقة في الشهادة في أوعية أخرى بالبنك وفق المتاح لديهما.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل طرح البنوك شهادات بأسعار فائدة مرتفعة على شهادات الادخار لديها بمقاييس الوقت الراهن.

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .

شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك saib

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية: تصرف عائدا 20.5% بشكل شهري ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 19.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، و19.55% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و19.60% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و19.66% سنويا يصرف العائد بشكل سنوي.

والحد الأدنى لشراء الشهادة لا يقل عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فيرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة بالبنك يصل إلى 20.5% ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

شهادة ثلاثية للعائد المدفوع مقدما: سعر العائد 40% يصرف مقدما من ثاني يوم الشراء، والحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.