دولار البنك المركزي الرسمي يصل إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي للبنك المركزي- الذي يتعامل به بعيدا عن الدولار بين البنوك- بنحو 19 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي ليصل إلى رقم قياسي مسجلا نحو 50.1 جنيه للبيع.

وجاء ذلك بعد أن ارتفع سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية بين البنوك بنحو 22 قرشا اليوم ليصل إلى نحو 50.26 جنيه للبيع في البنك الأهلي أكبر بنك حكومي في مصر على مستوى القطاع المصرفي وذراع البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية.

جاء ارتفاع الدولار اليوم بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي السبت قبل الماضي إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها، مؤكدا ملتزمون بسعر صرف مرن.

كما تزامن ارتفاع سعر الدولار مع إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف شريحة بـ1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.