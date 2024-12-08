سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.3 جنيه للشراء، و 13.33 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.