كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 16 و19 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، في 9 بنوك بينما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع

بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.