تراجع في بنك القاهرة.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك القاهرة، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.76 جنيه للشراء ، و49.86 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.77 جنيه للشراء ، و49.87 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.79 جنيه للشراء ، و49.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.77 جنيه للشراء ، و49.87 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.81 جنيه للشراء ، و49.9 جنيه للبيع.