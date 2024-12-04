"موجو" تستهدف تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في 10 محافظات

كتبت- منال المصري:

كشف محمود الغواص الرئيس التنفيذي لشركة موجو للتمويل الاستهلاكي - ميد تقسيط سابقا، عن وصول قاعدة عملاء الشركة إلى 75 ألف عميل حاليا.



وقال الغواص خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تغيير العلامة التجارية وإطلاق الهوية الجديدة للشركة، إن موجو تستهدف مضاعفة قاعدة العملاء خلال عام 2025 لتصل لنحو 150 ألف عميل.



وأضاف الغواص، أن الشركة تستهدف التوسع جغرافيا خلال العام الحالي لتصبح خدماتها تغطي 10 محافظات من بينها الإسكندرية والغربية وبعض محافظات الصعيد.



ولفت إلى أن حجم العمليات التي قامت الشركة بتنفيذها ومنحها خلال عام 2024 بلغ نحو مليار جنيه لترتفع محفظة الشركة إلى ملياري جنيه الآن، مشيرا إلى أن حجم العمليات الممولة خلال عام 2023 بلغ 180 مليون جنيه وأن حجم أعمال الشركة يشهد نمو مطردا سريعا.



وقال الغواص إن عدد جهات التمويل المانحة لصالح شركة موجو وصل إلى 14 بنكا حاليا مقارنة بعدد 3 بنوك في بداية انطلاق نشاطها قبل عامين، كاشفا عن بلوغ حجم التمويلات التي حصلت عليها شركته إلى 1.2 مليار جنيه ومن المتوقع وصولها إلى نحو ملياري جنيه في العام 2025.