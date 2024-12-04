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تعرف على سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

10:32 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر صرف الريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 4 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.22 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي
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