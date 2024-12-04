تعرف على سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء
10:32 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
استقر سعر صرف الريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 4 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.22 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.
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