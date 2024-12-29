سعر 3 عملات عربية يتراجع بداية التعاملات اليوم الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.17 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 165.24 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.50 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.82 جنيه للشراء ، و 13.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.48 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش ، و 135.14 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 12.89 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.15 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 71.83 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

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