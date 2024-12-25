قبل اجتماع المركزي غدا.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتنافس البنوك في تقديم شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة للعملاء وسط عقد البنك المركزي آخر اجتماع لحسم سعر الفائدة في 2024 غدا الخميس.

يترقب سوق المال والأعمال قرار المركزي غدا الخميس لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات له العام الجاري عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتعد شهادات الادخار الملاذ الأول للعملاء لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة وبعائد مرتفع مقارنة بباقي أوعية الادخار الأخرى.

تعرف على أعلى عائد مقدم على شهادات الادخار في 9 بنوك.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد كالتالي:

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .