الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي تقفز لمستوى تاريخي أمام الجنيه

كتبت- منال المصري:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارا بين المصريين وهي الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي خلال تعاملات البنوك اليوم بفعل قفزة سعر الدولار.

ولأول مرة في تاريخه كسر الدولار حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم وهو ما انعكس على زيادة باقي أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

أسعار صرف 3 عملات عربية الأكثر انتشارا بين المصريين:

الريال السعودي: 13.58 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.62 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

الدرهم الإمارتي: 13.89 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

الدينار الكويتي: 165.54 جنيه للشراء بزيادة 43 قرشا، و165.95 جنيه للبيع بزيادة 46 قرشا.