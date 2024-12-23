ارتفع 17 قرشا.. سعر الدولار اليوم خلال تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة بين 6 قروش، و17 قرشا، في 9 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51 جنيه للشراء، و 51.1 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.03 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

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