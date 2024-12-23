انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في 3 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرش و 13.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.53 جنيه للشراء، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء، بتراجع قرشًا، و13.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.57 جنيه للبيع.