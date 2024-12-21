بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي الثامن

كتبت- منال المصري:

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى التوظيفي الثامن لمؤسسة جوبزيلا، والذي أقيم اليوم السبت بالحرم اليوناني بالقاهرة، يهدف الملتقى إلى تعريف حديثي التخرج والباحثين عن فرص وظيفية بمتطلبات سوق العمل وتقديم أحدث الفرص الوظيفية التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة نحو مستقبل وظيفي واعد.

ووفق بيان البنك اليوم جاء ذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب واستناداً إلى رؤيته بأهمية إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

وتأتي أيضا مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة كجزء من خطته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2030، والتي تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، إذ يحرص البنك على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم للمنافسة بسوق العمل من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج والباحثين عن فرص عمل، وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يولي أهمية قصوى لثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الاساسية لتحقيق نجاحه المستدام، إذ من أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة للفترة من 2025-2030 أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تسهم في تعزيز روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.