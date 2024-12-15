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انخفاض أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم

03:26 م الأحد 15 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، العملات الأوسع انتشارا بين المصريين، بنهاية التعاملات اليوم الأحد بين البنوك مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 164.83 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و 165.21 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.5 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: هنا

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