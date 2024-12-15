مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يحصل على تمويل مساند بـ 66.925 مليون دولار لدعم خطط النمو والتوسع

كتبت- منال المصري:

وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر الخميس الماضي على الحصول على تمويل مساند بقمة 66.925 مليون دولار من المساهم الرئيسي "مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات" لدعم خطط النمو والتوسع.

وأوضح في إفصاح له بالبنوك المصرية اليوم، أن مدة التمويل 7 سنوات بتسعير " 3% +SOFR rate " مع الإحاطة بسبق اخطار البنك المركزي المصري واستيفاء موافقته على ذلك.

كان مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، أعلن أن صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري زاد 91.4% مسجلا نحو 6.81 مليار جنيه من 3.55 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك حول أول 9 أشهر من 2024، زاد صافي الدخل من العائد 76.6% مسجلا نحو 11 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.24 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 17.8% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 1.48 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.26 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.