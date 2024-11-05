تراجع سعر الفائدة 0.25%.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 643 مليون يورو

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل سنة "364 يوما"بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء اليوم الاثنين بالنيابة عن وزارة المالية، بأعلى من القيمة المستهدفة التي أعلن عنها أمس بـ600 مليون يورو.

وأظهرت بيانات المركزي، تراجع سعر الفائدة 0.25% على أذون الخزانة باليورو مسجلا 3.5% من 3.75% في العطاء السابق.

وجاء تراجع سعر العائد بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 0.75% على 3 مرات خلال العام الجاري.

وتلقى المركزي المصري طلبات شراء من البنوك بنحو 923 مليون يورو في عطاء اليوم بسعر فائدة وصل إلى 4.2%.

في أغسطس الماضي باع المركزي أذون خزانة باليورو بقيمة 610 مليون يورو بمتوسط سعر فائدة 3.75%.

العطاءات المقومة باليورو أو الدولار يعمل المركزي على تجديدها على مدار العام مع قرب استحقاق آجال نظيرتها بالنيابة عن وزارة المالية.