تراجع ببنكين.. أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول خلال التعاملات الصباحية اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس فيما استقر في 8 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء بزيادة قرش، و49.73 جنيه للبيع.





