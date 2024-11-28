تراجع ببنكين.. أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية في 10 بنوك
كتبت- منال المصري:
تراجع سعر الدولار في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول خلال التعاملات الصباحية اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس فيما استقر في 8 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء بزيادة قرش، و49.73 جنيه للبيع.
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