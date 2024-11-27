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أسعار 4 عملات عربية تتراجع أمام الجنيه اليوم الأربعاء

10:57 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.29 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و161.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 13.15 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.21 جنيها للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.02 جنيه للشراء و 131.69 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.57 جنيه للشراء ، و 13.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.34 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و69.92 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشًا.

أسعار العملات العربية أسعار الصرف البنك الأهلي المصري
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