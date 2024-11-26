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الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

11:14 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.23 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.16 جنيه للشراء، و 13.23 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.18 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.24 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.23 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.17 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية
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