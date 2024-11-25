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البنك الزراعي يكشف موقف مبادرة فائدة الـ5% لتمويل منتجي الدواجن

07:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

البنك الزراعي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك الزراعي يقدم العديد من التسهيلات لصغار الفلاحين ومربي الدواجن، لافتًا إلى أنه تم رصد 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة.

وأضاف نجم خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك الزراعي سيمول المشروعات الصغيرة بفائدة 5% حتى 50 مليون جنيه.

وأشار هشام نجم، إلى أن مبادرة فائدة الـ5% لتمويل المشروعات الصغيرة لمنتجي الدواجن؛ مستمرة منذ فترة طويلة، ويتم حاليًا دراسة موقف عدد 35 عميلا من منتجي الدواجن لتمويلهم.

وتابع نجم: يجب على المزراعين تقديم ضمانات جادة للحصول على قروض التمويل من البنك الزراعي، ويجب الأخذ في الاعتبار بأن البنك يمول المَزارع الصادر لها رخص تشغيل.

وأوضح رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي، أن هناك تعاون كبير بين وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن والبنك الزراعي المصري، لضمان تحقيق طفرة في قطاع الثروة الداجنة.

البنك الزراعي هشام نجم مجموعة مخاطر الائتمان
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