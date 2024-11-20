ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.16جنيه للشراء بزيادة 48 قرشًا، و161.45 جنيه للبيع بزيادة 54 قرشًا

سعر الريال السعودي: 13.14 جنيه للشراء ، و13.20 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.45 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.84 جنيه للشراء بزيادة 42 قرشًا، و 131.46 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.55 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش و 13.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.24 جنيه للشراء بزيادة 15 قرشًاو69.82 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.











